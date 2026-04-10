Haben Sie diese Woche aufmerksam mitgelesen? Unser Beobachter-Wochenquiz stellt Sie auf die Probe. Beantworten Sie fünf Fragen und sichern Sie sich – neben spannenden Einblicken in die Themen der Woche – die Chance auf unsere aktuellen Wochenpreise: einen Volg-Gutschein im Wert von 20 Franken oder den Beobachter-Ratgeber «Mit der Pensionierung rechnen».