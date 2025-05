Gründe dafür gäbe es viele, etwa die Sparpolitik des Bundes und den Kantönligeist. Lebt die Schweizer Strafverfolgung also noch in der digitalen Steinzeit? Zumindest bei weitem nicht in allen Belangen. Im Gegenteil: Der Bundesrat will mit einer Verordnung die digitale Überwachung massiv ausweiten. Eine Analyse der «Republik» wählt in einer Analyse drastische Worte: «Die Vorlage klingt, als wäre sie vom Kreml verfasst worden. […] Die Schweiz will mit dieser Revision[…], dass Behörden neu auf Knopfdruck unbegrenzt viele Auskünfte abfragen können.» Und wir wagen die Prognose, dass diese dann nicht auf Papier verschickt würden.