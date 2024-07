Das Zitat der Woche

Am Freitag hat ein Software-Ausfall weltweit Airlines, Spitäler, Banken und Fernsehstationen lahmgelegt. So musste etwa die niederländische Airline KLM alle Flüge absagen. In Zürich durften nur noch Flugzeuge landen, die bereits in der Luft waren. Und der britische Sender Sky News konnte nicht senden. Das Bundesamt für Cybersicherheit sieht keine Hinweise, dass böse Absicht hinter der Krise steckt: