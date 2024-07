43 Prozent der Schweizer Bevölkerung sind übergewichtig, 12 Prozent sogar adipös oder fettleibig. Die neue Hoffnung im Kampf gegen Kilos sind Abnehmspritzen.



Nun zeigt eine aktuelle Studie: Die Schweiz ist im Vergleich zu den USA, Kanada oder Deutschland die Spitzenreiterin beim Einsatz der Medikamente.



Studienleiterin Kerstin Noëlle Vokinger ist Professorin für Recht und Medizin an der Universität Zürich. Ihr Team untersuchte verschiedene Präparate, darunter Saxenda.



Obwohl das Medikament in der Schweiz erst später als in den anderen Ländern eingeführt wurde, wird es hier mit Abstand am häufigsten verabreicht. Die Tagesdosen pro Kopf sind mehr als doppelt so hoch wie in Kanada und schlagen die beliebteste Abnehmspritze der USA, Wegovy. Ab 2020 kam es zu einem steilen Anstieg, der erst 2023 abflachte – vermutlich wegen Lieferengpässen.