Löhne: Für einmal frisst die Teuerung die gestiegenen Löhne nicht gleich wieder auf

Darum gehts: Die Löhne in der Schweiz sind im Jahr 2024 um durchschnittlich 2,1 Prozent gestiegen. Das zeigt die Erhebung, die das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag veröffentlicht hat. Stark ins Gewicht fällt, dass viele Mindestlöhne angehoben wurden, die in Gesamtarbeitsverträgen (GAV) festgelegt sind. In der Schweiz arbeiten rund 1,8 Millionen Angestellte in Branchen mit GAV.