Warum das wichtig ist: Die ermittelte Armutsquote ist an sich schon hoch genug für ein wohlhabendes Land wie die Schweiz. Taucht man tiefer in die statistischen Daten ein, gibt es erst recht Grund zur Besorgnis. Denn die Zahl jener, die angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten kaum mehr finanziellen Handlungsspielraum haben, steigt schleichend an. Drei Zahlenbeispiele: 336’000 Personen hierzulande gelten als Working Poor; sie können trotz regelmässigem Erwerbseinkommen ihre Existenz nicht aus eigener Kraft sichern. Gegen 20 Prozent der Bevölkerung wären nicht fähig, eine unerwartete Ausgabe von 2500 Franken zu stemmen. Und fast jedes fünfte Kind wächst in einem armutsgefährdeten Umfeld auf – was oft in einen fatalen Teufelskreis mündet, wie der Beobachter berichtete.