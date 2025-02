Warum das wichtig ist: In den Kantonen Genf, Jura, Neuenburg und Tessin wurde in den vergangenen Jahren ein gesetzlicher Mindestlohn eingeführt, um Arbeitnehmende in Tieflohnbranchen zu schützen. In der Deutschschweiz kennt einzig Basel-Stadt eine solche Regelung. Sie gilt allerdings nur für Branchen ohne Gesamtarbeitsvertrag. Diese kantonalen Gesetze sind jedoch unter Druck: Das Parlament hat einen Vorstoss des Obwaldner Mitte-Ständerats Erich Ettlin überwiesen, der allgemeinverbindlich erklärte Gesamtarbeitsverträge höher gewichten will als kantonal geregelte Mindestlöhne. Diese würden damit faktisch abgeschafft.