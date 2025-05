Warum das wichtig ist: Um die Medikamente zu vergünstigten, hat Trump einen seiner unterdessen berüchtigten Exekutiverlasse unterschrieben – ein Dokument also, von dem nicht klar ist, wie legal und rechtlich bindend es überhaupt ist. Zieht er den Plan tatsächlich durch, wäre die Schweizer Wirtschaft sehr verwundbar. Mehr als die Hälfte der exportierten Medikamente gehen in die USA. Dabei hatte es in den letzten Tagen davor noch so gut ausgesehen für die Schweiz. Sie hatte Verhandlungen zwischen den USA und China in Genf eingefädelt. Und bekam dafür Lob vom US-Finanzminister. Zusammen mit der Aussicht auf einen «Deal», der die Zölle dauerhaft auf 10 Prozent senken würde.