Grüne präsentieren Hitzeplan für die Schweiz

Darum gehts: Die Grünen haben einen Hitzeaktionsplan formuliert. Er nimmt Bund, Kantone und Gemeinden in die Pflicht. Der Plan will etwa den Hitzeschutz am Arbeitsplatz gesetzlich verankern. Dazu gehören Hitzepausen ab 26 Grad in Innenräumen, kostenlose Getränke oder reduzierte Arbeitszeiten. Vermieter sollen eine Mietzinsreduktion von 10 Prozent gewähren müssen, wenn es in Wohnungen zu warm wird. Für Pflegeheime, Spitäler und Schulen verlangen die Grünen bauliche Anpassungen und energetische Gebäudesanierungen.