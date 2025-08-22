Das sagt der Beobachter: Einerseits ist das natürlich eine gute Nachricht. Die AHV steht besser da als bisher angenommen. Andererseits muss der Bund schon wieder seine Vorhersagen massiv revidieren – und das ist langfristig Gift für die sachliche politische Auseinandersetzung, wie wir an dieser Stelle bereits mehrmals geschrieben haben. Für das kommende Jahr hat der Bund übrigens diese Woche ein Budgetdefizit angekündigt. Mal schauen, ob er diesmal einigermassen richtig liegen wird.