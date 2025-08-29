Das sagt der Beobachter: Der gemeinnützige Einsatz so vieler Leute in unserem Land ist beeindruckend – und alles andere als selbstverständlich. Denn wenn die Belastung im Job steigt, sinkt die verfügbare Zeit dafür. Auch sind gerade jüngere Menschen heute mobiler unterwegs und scheuen längerfristige Verpflichtungen. Um auch in Zukunft das Potenzial der stillen Helferinnen und Helfer nutzen zu können, muss sich deshalb auch die Politik überlegen, wie sie die Freiwilligenarbeit fördern kann. Auf gutem Weg ist die Ausweitung des «Jugendurlaubs»: Unter 30-Jährige sollen künftig Anspruch auf zwei Wochen (statt nur eine Woche) unbezahlten Urlaub für ein ehrenamtliches Engagement haben. Die SGG und andere zivilgesellschaftliche Organisationen fordern nun einen solchen Urlaub auch für die über 30-Jährigen. Weshalb nicht?