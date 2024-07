Russisches Geld: Neue Enthüllungen erhöhen Druck auf die Schweiz

Darum gehts: Die Bundesanwaltschaft produzierte in den Jahren unter Michael Lauber mehrere Skandale. Die Aufarbeitung läuft teilweise bis heute. So auch in der sogenannten Magnitski-Affäre, einem Geldwäschereifall, im Zuge dessen russische Steuergelder auf Schweizer Bankkonten geflossen sind. Wie eine Recherche von «Swissinfo» diese Woche zeigt, wurde weit mehr Geld in die Schweiz verschoben als bisher öffentlich bekannt.