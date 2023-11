Mein Name ist Jasmine Helbling, und Sie werden mir an dieser Stelle ab jetzt häufiger begegnen. Sonst treffen Sie mich mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Nähe von Essbarem. Etwa im Coop, wo mich ein kaputter Self-Check-out neulich in die Schlange vor der Kasse zwang. Das war überraschend aufregend! Der Senior vor mir kaufte so viel Putzzeug, als wäre er der Hauptverdächtige im neusten «Tatort». Die Frau hinter mir stapelte Hafermilch, Birchermüesli und Oropax. Was die beiden wohl planen? Ich fantasiere mir gern fremde Leben zusammen: an der Kasse, im Tram, beim Spaziergang durchs Quartier – und künftig auch im Beobachter.