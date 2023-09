Er wird durch den Wasserfall abgeseilt und kommt nach etwa zehn Metern am Boden an. «Ich sah nichts, überall war Wasser. Es lief mir in den Nacken, in die Kleider. Es war sehr kalt.» Zumtaugwald blinzelt, findet einen Platz zum Stehen hinter dem Fall, wo sein Kopf frei vom Wasser ist, und sieht plötzlich die weissen Skischuhe des Verunfallten. Er handelt schnell, legt dem Mann, der bewusstlos auf einem Felsen sitzt, mit dem Kopf ausserhalb des Wassers, ein Dreieckstuch an. Er befestigt Karabiner und funkt den Kollegen oben zu, sie könnten den Skifahrer hochziehen.