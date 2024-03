Das sagt der Beobachter: Die Zeiten sind ernst – da müssen Partikularinteressen in den Hintergrund treten. Nach der ersten Sessionswoche fällt die Bilanz zwiespältig aus. Beim CO₂-Gesetz beharrt der Ständerat darauf, keine Quote festzulegen, wie viel im Inland eingespart werden soll, und schickt das Geschäft an den Nationalrat zurück. Bei der Umsetzung der Tabakwerbeverbotsinitiative konnte sich der Nationalrat nicht einigen, wie er die Jugend schützen will. Die SVP will weniger Einschränkungen, die Linke mehr. Zusammen wiesen sie das Geschäft zurück. «Eine – und nur eine – Gewinnerin gibt es: die Tabaklobby», schreibt unser Redaktor Thomas Angeli in seinem Kommentar dazu.