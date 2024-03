Warum das wichtig ist: Die Teuerung bestimmt, wie viel unser Geld wert ist, egal, ob der Lohn oder das Ersparte. Wenn die Inflation anzieht, verlieren wir an Kaufkraft, wenn die Löhne nicht nachziehen. In der Schweiz (und vielen westeuropäischen Ländern) ist das seit längerem so. Ein durchschnittlicher Schweizer Haushalt hat in den letzten 20 Jahren mehr als 6 Prozent an Kaufkraft verloren. Eine sinkende Inflation sorgt dafür, dass dieser Trend zumindest abgebremst wird.