Da will ich nicht im Weg stehen: «Zivilstand?» Weiss ich doch: verheiratet. «Zivilstand seit?» Woher soll ich das wissen? Ach ja, steht auf der Innenseite des Eherings. Bloss: Ich kriege das Ding nicht runter, so sehr ich auch daran rupfe und drehe. Habe im Lauf der Jahre am Ringfinger offenbar an Muskeln zugelegt. Also muss ich am Abend meine Frau fragen, die weiss solche Sachen. Für etwas sichert man sich ja ab.