Im 1.-August-Interview sagte Viola Amherd zu SRF, die Gerüchte über einen baldigen Rücktritt seien falsch. Und das wird sie ab jetzt immer wieder standfest und entschlossen sagen – bis an jenem Morgen, an dem sie dann was anderes sagen wird. Letztes Jahr war es mit Alain Berset genauso. Anfang Juni 2023 verkündete er, er habe noch viel zu tun und wolle noch mal zur Wahl antreten. Zwei Wochen später kündigte er den Rücktritt an.