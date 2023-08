«Gefährliche Hauptstrasse Brunnen–Flüelen. Benützen Sie Bahn oder Schiff»: So mahnte bis vor kurzem eine Tafel am Vierwaldstättersee Radfahrerinnen und -fahrer. Seit dem 11. Juli, just zu Beginn der Sommerferien, wurde die Empfehlung durch ein Fahrverbot ersetzt.



Velos haben auf dem engen und viel befahrenen Abschnitt der Axenstrasse zwischen Sisikon und Brunnen nichts mehr zu suchen. So hat es das Bundesamt für Strassen (Astra) verfügt.