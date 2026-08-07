Nach Regen die Erholung unterstützen

Hat es endlich geregnet und der Boden ist endlich wieder ausreichend bewässert, beginnt die Regenerationsphase. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, den Rasen zu mähen und anschliessend zu düngen. So gibst du den Gräsern neue Kraft und hilfst ihnen, sich besser gegen Unkraut zu behaupten. Bleiben einzelne braune Stellen bestehen, lohnt es sich, die Erde leicht aufzurauen und frische Rasensamen auszubringen. Mit genügend Feuchtigkeit wachsen diese Flächen oft innerhalb weniger Wochen wieder zu.