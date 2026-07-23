Wegen der hohen Feuergefahr von Powerbanks hat die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) diesen März die Regeln für Passagiere weltweit verschärft, auch in der Schweiz. So dürfen an Bord von Swiss- und Edelweiss-Flugzeugen Handys, Tablets und Co. nicht mehr mit einer Powerbank geladen werden. Zudem darf man nur zwei der mobilen Ladegeräte im Handgepäck mitführen. Im aufgegebenen Gepäck sind sie ohnehin verboten. Elektronische Geräte können also nur noch über die Stromversorgung des Flugzeugs geladen werden – sofern es am Sitzplatz eine Steckdose oder einen USB-Anschluss hat.