Die schweizerische Überlegung dahinter: Die europäische Fluggastrechteverordnung gilt zwar auch für uns, aber da steht nichts von Entschädigung bei Verspätung. Und auf diesen Wortlaut stützen sich unsere Gerichte streng. Das ist juristisch korrekt, die europäische Rechtsprechung ist hierzulande nicht verbindlich. Die Folge für Schweizer Flugpassagiere ist aber mühsam: Sie müssen vor ein europäisches Gericht ziehen und können nicht in der Schweiz klagen. Das ist eine zusätzliche Hürde.