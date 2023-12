Wenn in den Medien über die Uno-Klimakonferenz in Dubai berichtet wird, ist auch oft die Rede von der Schweizer Delegation vor Ort. Sie führt die Verhandlungen im Auftrag des Bundesrats. Geleitet wird sie von Klimabotschafter Felix Wertli, neben weiteren Expertinnen und Experten aus der Bundesverwaltung sind drei Vertreter der Zivilgesellschaft aus Wirtschaft, Entwicklungszusammenarbeit und Umwelt vor Ort.



Soweit, so offiziell. Und transparent per Medienmitteilung im September verkündet. Ah ja, und die Bundesräte Alain Berset und Albert Rösti haben auch Auftritte.