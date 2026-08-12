Werden hitzegeschädigte Bäume schon jetzt gefällt?

Wenn möglich nicht. Doch wenn die Nährstoffe sich so schnell zurückziehen, fallen nicht nur die Blätter ab, sondern es kann auch zu Astabbrüchen kommen. Es wird auch passieren, dass ganze Kronenteile abfallen. Solche Bäume werden gefällt. Das kam schon vor, auch Waldwege mussten schon gesperrt werden. Die Leute sollen noch immer gerne in den Wald gehen, er bietet Schatten und Erholung. Ich empfehle: Immer nach oben schauen, nie unter einem geschädigten Baum stehen bleiben!