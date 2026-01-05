Neue EU-Regulierung auch für die Schweiz?

Auch die Stiftung für Konsumentenschutz fordert transparente und vergleichbare Preise und verweist auf eine neue EU-Regulierung, die Anfang des nächsten Jahres in Kraft tritt. Diese schreibt vor, dass an Schnellladestationen ab 50 Kilowatt auch Kredit- und Debitkarten zur Zahlung akzeptiert und die Preise klar angezeigt werden müssen. «Um nicht als Ladeinsel dazustehen, könnte die Schweiz gezwungen sein, nachzuziehen», so Geschäftsleiterin Sara Stalder gegenüber der «Sonntagszeitung». Bis die geforderte App Realität ist, rät Krispin Romang vom Branchenverband Swiss eMobility, sich auf der Ladepreiskarte von Swiss eMobility über die Tarife zu informieren.