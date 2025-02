Elegant formuliert der Bund, dass die Ziele «vorrangig mit Massnahmen im Inland erreicht werden» sollen. Was zwar richtig ist, aber verschleiert, dass man gerade mit dem neuen Schweizer CO₂-Gesetz mehr Reduktion als bisher ins Ausland verlagern will. Mit Projekten, die in der Praxis mit gröberen Problemen kämpfen, wie etwa ein Prestigeprojekt in Thailand, wie der Beobachter aufdeckte.