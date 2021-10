Rebberge sind oft klassische Monokulturen: Wo Wein gedeiht, wird er seit Jahrhunderten angebaut, zwischen den Zeilen nackter Boden oder Gras.

Der naturnahe Weinbau will das ändern, in den Bio- und besonders den Delinat-Richtlinien sind die Anforderungen an die Biodiversität deshalb hoch: Im Ökosystem Rebberg wächst zwischen den Reben ein artenreicher Pflanzenteppich mit einheimischen Kräutern und Blumen. Dieser konkurriert mit den Reben weniger um Wasser und Nährstoffe als Gras. Leguminosen wie Klee oder Ackerbohnen bringen zudem Stickstoff in den Boden. In einem solchen Rebberg leben viele Insekten, darunter auch Nützlinge, die Schädlinge in Schach halten.