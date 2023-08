Das müssen Sie erklären.

Ein Grossbrand wie in Bitsch oder auch wie vor Jahren in Leuk macht im betroffenen Gebiet zunächst einmal Tabula rasa. Es ist eine radikale Veränderung von lebender zu toter Biomasse. Bis in die Humusschichten wird das meiste Leben ausgelöscht. Für die Menschen in der Nähe ist ein solches Ereignis zunächst ein Schock. Ein Teil ihrer gewohnten Umgebung ist verbrannt, schlimmstenfalls sogar Hab und Gut. Der Waldbrand verwandelt das Waldökosystem in wenigen Stunden in eine öde Mondlandschaft. Der Natur bietet diese Situation aber die Chance für eine Besiedlung mit Pflanzenarten, die vorher nicht vorhanden waren.