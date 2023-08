Auf die Idee gekommen ist die Genossenschaft für Milchproduzenten Mooh. Anfang 2022 hat sie uns Mitgliedern den Futterzusatz angeboten, im Rahmen des Klimaprogramms, für das ich mich angemeldet hatte. Mooh verkauft die CO 2 -Einsparungen der Landwirte an Unternehmen, die ihre Bilanzen ausgleichen möchten. Seither bekomme ich 100 Franken für jede vermiedene Tonne Kohlendioxid von der Genossenschaft zurück. Am Ende bleibt mir sogar mehr Geld, als ich für den Zusatzstoff ausgebe.