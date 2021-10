Fluss frisst sich in die Tiefe

Dabei sind Renaturierungen auch für die Biodiversität wichtig. Rund 80 Prozent aller Pflanzen- und Tierarten in der Schweiz leben in und an Gewässern. Viele sind gefährdet. Drei von vier einheimischen Fischarten sind bereits ausgestorben oder in ihrer Existenz bedroht.