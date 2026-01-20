Grüezi, Emma – grüezi, Tom

Emma, Tom und David sind fiktiv. Sie schauspielern durch ein Werbevideo, in dem die Zuger Kantonalbank Expats hofiert. In «‹Grüezi› and welcome to Switzerland» erhalten Zuzügler eine Vorzugsbehandlung, die weit über Bankgeschäfte hinausgeht. Zuger-KB-David hilft in jeder Lebenslage, sogar beim Essen. Nein, eine Rösti wird nicht um die Bratwurst gewrappt! Das muss Emma erst lernen. David hilft. Aber weil sie sowieso vom Eigenheim mit grosser Küche träumt, denkt David weiter. Wenn es so weit ist, wird ihr die Zuger KB eine passende Hypothek wrappen.