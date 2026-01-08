Bitte hinten anstellen – ausser Sie sind Expat
Die Zuger Kantonalbank hofiert Expats in einem Werbevideo. Nicht zur Freude aller Einheimischen.
Wer in Zug eine Mietwohnung sucht, braucht viel Geduld und noch mehr Geld. Nur in Genf ist der Wohnungsmarkt noch angespannter als im Steuerparadies Zug. Was Einheimische zum Verzweifeln bringt, lächeln frisch Zugewanderte locker weg – sofern sie sich für die Zuger Kantonalbank entscheiden. Schlange stehen für eine Wohnungsbesichtigung? Nicht doch! Bankberater David lotst Expat-Frau Emma an Normalbürgern vorbei. Schon strahlt sie von der Terrasse Richtung Zugersee. Expat Tom kämpft derweil gegen die Schweizer Bürokratie. Kein Problem mit smiley David an seiner Seite.
Grüezi, Emma – grüezi, Tom
Emma, Tom und David sind fiktiv. Sie schauspielern durch ein Werbevideo, in dem die Zuger Kantonalbank Expats hofiert. In «‹Grüezi› and welcome to Switzerland» erhalten Zuzügler eine Vorzugsbehandlung, die weit über Bankgeschäfte hinausgeht. Zuger-KB-David hilft in jeder Lebenslage, sogar beim Essen. Nein, eine Rösti wird nicht um die Bratwurst gewrappt! Das muss Emma erst lernen. David hilft. Aber weil sie sowieso vom Eigenheim mit grosser Küche träumt, denkt David weiter. Wenn es so weit ist, wird ihr die Zuger KB eine passende Hypothek wrappen.
So viel Care-Arbeit für Expats kommt nicht bei allen Zugern gut an. Vor allem wenn es um Vorzugsbehandlung bei der Wohnungssuche geht. «Das sprengt alles an gutem Geschmack», schreibt uns Roman. Wir belassen es beim Vornamen, die Zuger Staatsbank macht es auch so.
Danke, David – danke, Tobias
Die Hälfte der Zuger KB gehört vorwiegend Zuger Bürgern, der Rest dem Kanton. Warum umwirbt sie ausgerechnet Expats? «Die ausländische Bevölkerung im Kanton Zug wächst», sagt Bankensprecher Tobias. Ohä, dort also auch. «Und als führende Bank in der Region möchten wir auch für diese Kundengruppe die bevorzugte Finanzpartnerin sein.»
Einheimische würden deswegen nicht schlechter behandelt, auch nicht bei der Wohnungssuche: «Unsere Beratenden reservieren keinen Platz in der Schlange, sie verfügen aber über regionale Marktkenntnisse und ein breites Netzwerk.» Ja, das wünschen sich halt alle Suchenden. Tobias verweist auch auf das Immobilienportal Newhome – an dem die Zuger KB beteiligt ist. Dort würden alle fündig.
Das Du soll übrigens nicht exklusiv für wohlhabende Expats gelten. «Im Video haben wir es aus dramaturgischen Gründen gewählt», sagt Tobias. Im direkten Kundenkontakt werde zwar grundsätzlich die Höflichkeitsform verwendet. Aber: «Wenn uns ein Kunde oder eine Kundin ausdrücklich das Du anbietet, wechseln wir in die Du-Form.» Danke, Tobias.
