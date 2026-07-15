Spielen nämlich die Nachbarskinder im Pool und verunfallen, kann der Umstand, dass sie unerlaubt das Becken benutzt haben, zwar dazu führen, dass eine Haftung wegen Selbstverschuldens ausgeschlossen wird. Es kann aber auch sein, dass die Haftung lediglich verringert wird. Etwa dann, wenn ein Kind unerlaubt den Pool benutzt und auf glitschigen, nicht geputzten Rändern ausrutscht.