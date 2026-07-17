Die Lex Koller wurde in den vergangenen Jahren verschiedentlich gelockert. Mit den nun angedachten Massnahmen rudert Bundesbern wieder zurück, wobei eine komplette Rückkehr zur Rechtslage von 1985, als das Gesetz in Kraft trat, weder geplant noch ohne Weiteres möglich ist. Denn inzwischen ist die Schweiz diverse internationale Verpflichtungen eingegangen, die einem vollständigen Zurückspulen entgegenstehen. Der Bundesrat nennt hierbei das Freizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der EU sowie Freihandelsabkommen, durch welche die Schweiz gewisse Zugeständnisse beim Immobilienerwerb gemacht habe.