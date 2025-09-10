Ein Teil der Ökonomen geht jedoch von einer Zinssenkung auf minus 0,25 Prozent aus. So beispielsweise die Experten von Nomura. Zwar werde es einige Zeit dauern, bis sich die Auswirkungen der Zölle auf das Bruttoinlandsprodukt bemerkbar machen, schreiben sie. Ein Wachstumsrückgang wegen der US-Zölle würde aber weiteren Deflationsdruck verursachen und einen Zinsschritt nach unten wahrscheinlicher machen. Konkret: Die SNB setzt erneut Negativzinsen ein, wovon der Immobiliensektor wiederum angekurbelt würde.