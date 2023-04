Welches Gericht hilft?

Zuständig für die Ausweisung der Mieterin ist das erstinstanzliche Gericht am Ort der Wohnung. Wenn der Fall klar ist, gibt es ein schnelles Verfahren. Allerdings kommt der «Rechtsschutz in klaren Fällen» nur dann zum Tragen, wenn das Ende der Miete unbestritten oder sofort beweisbar ist und die Rechtslage damit klar. Wenn Zweifel bestehen, ob und auf wann das Mietverhältnis beendet ist, ist die Schlichtungsbehörde für Mietsachen Mietstreitigkeiten Wie läuft ein Schlichtungsverfahren ab? die erste Anlaufstelle. Am besten lassen sich Vermieter rechtlich beraten, um zu wissen, an welche Stelle sie gelangen müssen.