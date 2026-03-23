So gehen Sie vor, wenn ein Baum zu nah steht

Wenn eine Pflanze zu nah an der Grundstücksgrenze wächst, sprechen Sie am besten die Nachbarin oder den Nachbarn in einem ersten Schritt darauf an. Vielleicht finden Sie ja eine einvernehmliche Lösung.

Fassen Sie per Einschreiben nach, wenn Sie sich nicht einigen können. Machen Sie sich über die kantonalen Regeln kundig. Meist wird man im kantonalen Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch fündig. Schauen Sie darin nicht nur die geltenden Abstände, sondern auch die allfällige Verjährungsfrist nach.

Wenn die Nachbarin oder der Nachbar Ihre Forderungen ignoriert, steht Ihnen der gerichtliche Weg offen. Am besten lassen Sie sich rechtlich beraten, bevor Sie sich zu diesem Schritt entscheiden.