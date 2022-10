Hydraulischer Abgleich

Räume nahe am Heizkessel werden oft überheizt. Weiter entfernte Räume sind dafür zu kalt. Wer deshalb die Temperatur im Heizkessel anhebt, lässt nur die Heizkosten steigen. Ein hydraulischer Abgleich dagegen optimiert das Fliessverhalten des Heizungswassers. Jeder Heizkörper erhält nur so viel Wasser, wie er braucht. So steigt die Energieeffizienz um bis zu 15 Prozent. Richtig einstellen kann das nur eine Fachperson. Die Kosten variieren je nach System und Gebäudezustand. Es lohnt sich, zwei, drei Offerten einzuholen.