Diese zwei Privilegien gegenüber Ihren jüngeren Arbeitskolleginnen und -kollegen geniessen Sie, weil Sie sich innerhalb der letzten vier Jahre vor dem Erreichen des ordentlichen AHV-Rentenalters als arbeitslos melden. In diesem Fall können Sie Taggelder innert einer Rahmenfrist von vier Jahren statt der üblichen zwei Jahre beziehen. Sie haben also länger Zeit, sich eine neue Stelle zu suchen.