In Ziffer 4 des Formulars wurden Sie danach gefragt, ob Sie oder Ihre Frau gegenüber Kindern unterhaltspflichtig sind. Viele, die selbst mit ihren Kindern zusammenleben und keine Alimente zahlen, kreuzen an dieser Stelle fälschlicherweise «Nein» an. Die Folge: Die Arbeitslosenkasse zahlt keinen Zuschlag für die Familienzulagen, weil sie nichts von den Kindern weiss.