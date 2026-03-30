So können Sie Einstelltage beim RAV vermeiden
Beim RAV gelten Regeln, an die sich Arbeitslose halten müssen. Sonst drohen Einstelltage. Die zehn häufigsten Irrtümer – und wie man sie vermeidet.
Zu viel zum Lesen? Unser Chatbot (unten rechts) hat die Antworten auf Ihre Fragen zur Arbeitslosigkeit.
1. Erst nach der Kündigungsfrist bewerben
«Ich bewerbe mich noch nicht, da ich während der Kündigungsfrist ja noch arbeite.»
- Falsch: Sie müssen sich sofort nach der Kündigung und noch während Sie arbeiten um eine neue Stelle bemühen. Als Faustregel gelten 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat. Wie viele es in Ihrem Fall genau sind, legt das RAV fest. Sie müssen die Stellenbemühungen über den Monat verteilen.
- Dauert die Kündigungsfrist länger als 3 Monate oder ist Ihr Arbeitsverhältnis befristet, dann prüft das RAV nur die Stellenbemühungen der letzten 3 Monate.
- Strafe: Wenn Sie sich während der Kündigungsfrist ungenügend um eine neue Stelle bemüht haben, erhalten Sie 3 bis 12 Einstelltage. Das heisst, das RAV streicht Ihr Taggeld für 3 bis 12 Tage. Wenn Sie sich gar nicht beworben haben, sind es 4 bis 18 Tage.
- Tipp 1: Erkundigen Sie sich sofort nach der Kündigung beim RAV, so erhalten Sie umfassende Infos über Ihre Pflichten während der Kündigungsfrist.
- Tipp 2: Sie müssen nachweisen können, dass Sie sich in vorgeschriebener Weise beworben haben. Protokollieren Sie die Stellensuche und bewahren Sie die Unterlagen auf. Am besten verwenden Sie dafür gleich das Formular «Nachweis der persönlichen Arbeitsbemühungen».
Was sind eigentlich Einstelltage?
2. Nachweisformular zu Arbeitsbemühungen verspätet einreichen
«Ich habe vergessen, meine Suchbemühungen rechtzeitig dem RAV zu melden. Beworben habe ich mich aber, und den Nachweis reiche ich nach. Deshalb ist die Frist nicht so wichtig.»
- Falsch: Während der Arbeitslosigkeit müssen Sie den Nachweis über Ihre Arbeitsbemühungen spätestens am fünften Tag des Folgemonats einreichen. Fällt dieser Tag auf ein Wochenende, dann sind die Bemühungen spätestens am nächsten Werktag einzureichen. Später eingereichte Nachweise werden nicht berücksichtigt – es sei denn, Sie haben einen entschuldbaren Grund. Solche Gründe sind aber sehr eng gefasst.
- Strafe: Da die Bewerbungen nicht mehr berücksichtigt werden dürfen, erhalten Sie so viele Einstelltage, wie wenn Sie sich gar nicht beworben hätten. Beim ersten Versäumnis sind es 5 bis 9, beim zweiten 10 bis 19 Einstelltage. Danach wird die Sache der kantonalen Amtsstelle zum Entscheid überwiesen. Es drohen bis zu 60 Einstelltage.
- Tipp: Reichen Sie Ihre Bemühungen nicht auf den letzten Drücker ein.
3. Nicht zum Kontrollgespräch erscheinen
«Ich habe das Beratungsgespräch auf dem RAV vergessen. Halb so schlimm.»
- Falsch: Beratungsgespräche sind fixe Termine, die Sie unbedingt einhalten müssen. Ohne triftigen Grund können Sie das Gespräch nicht verschieben. Wenn Sie wegen Krankheit, wegen eines Vorstellungsgesprächs oder aus anderen wichtigen Gründen verhindert sind, müssen Sie das der RAV-Beraterin vorgängig mitteilen.
- Strafe: Wenn Sie zum ersten Mal einen Termin ohne Entschuldigung verpasst haben, erhalten Sie 5 bis 8, beim zweiten Mal 9 bis 15 Einstelltage. Wenn Sie weitere Termine verpassen, wird die Sache der kantonalen Amtsstelle zum Entscheid überwiesen.
4. Eine vom RAV zugewiesene unbefristete Stelle nicht antreten
«Mir passt die unbefristete Stelle nicht, die mir das RAV zugewiesen hat. Daher trete ich diese nicht an.»
- Falsch: Das RAV weist Ihnen grundsätzlich nur Stellen zu, die es für Ihr Profil als zumutbar und passend erachtet. Sie sind verpflichtet, sich innert der gesetzten Frist zu bewerben und die Stelle anzutreten.
- Strafe: Wenn Sie diese Frist verpassen oder die Stelle nicht antreten, erhalten Sie beim ersten Mal 31 bis 45, beim zweiten Mal 46 bis 60 Einstelltage. Danach entscheidet die kantonale Amtsstelle. Sie wird auch prüfen, ob Sie überhaupt vermittelbar sind. Wenn sie dies verneint, erfüllen Sie die Voraussetzungen für das Arbeitslosentaggeld nicht und erhalten deshalb gar keine Entschädigung mehr.
- Tipp: Besprechen Sie Ihre Bedenken mit dem RAV, wenn Sie aus sachlichen Gründen überzeugt sind, dass die Stelle unzumutbar oder unpassend ist. Wenn das RAV bei der Zuweisung bleibt, müssen Sie sich bewerben.
5. Selber ins Blaue kündigen
«Ich bin unglücklich mit meinem Job. Darum kündige ich erst mal und suche dann eine neue Stelle.»
- Falsch: Zwar hält Sie niemand von der Kündigung ab, wenn Sie aber während der Kündigungsfrist keinen neuen Job finden, gelten Sie als selbstverschuldet arbeitslos und erhalten Einstelltage. Ein Ausnahmefall liegt vor, wenn der Job unzumutbar war. An die Unzumutbarkeit stellt das Gesetz aber hohe Anforderungen – als zumutbar gilt fast alles. Unzumutbar wird ein Job in der Regel wegen gesundheitlicher Gründe.
- Strafe: Wenn Sie die Stelle ohne Anschlusslösung gekündigt haben, erhalten Sie 31 bis 60 Einstelltage.
- Tipp: Sie müssen die Unzumutbarkeit beweisen. Holen Sie sich dazu eine schriftliche Bestätigung des Arztes für die Arbeitslosenversicherung ein – und zwar vor der Kündigung.
Im Falle eines Jobverlusts und anschliessender Arbeitslosigkeit bezahlt die Arbeitslosenkasse eine Entschädigung in Form von Taggeldern aus, wenn man sich beim RAV anmeldet. Mit einem Beobachter-Abo erfahren Sie nicht nur, wie hoch das Arbeitslosengeld ausfallen wird, sondern wie Sie darüber hinaus versichert bleiben.
6. Rückwirkend Arbeitslosentaggelder beziehen
«Ich bin seit zwei Wochen arbeitslos. Nun melde ich mich rückwirkend beim RAV an.»
- Falsch: Sie können sich nicht rückwirkend beim RAV anmelden. Wenn Sie ohne Unterbruch Taggelder beziehen wollen, müssen Sie sich spätestens am ersten Tag der Arbeitslosigkeit beim RAV anmelden. Das erste Taggeld wird erst nach einer gewissen Wartezeit ausgerichtet. Die Zahl der Wartetage hängt von Ihrer finanziellen und familiären Situation ab.
- Strafe: Bei einer verspäteten Anmeldung erhalten Sie keine Einstelltage. Die Taggelder werden aber nicht rückwirkend ausgezahlt. Für die zwei Wochen vor der Anmeldung erhalten Sie daher keine Entschädigung.
- Tipp 1: Melden Sie sich sofort nach Erhalt der Kündigung beim RAV an.
- Tipp 2: Sie können auch unbezahlten Urlaub nehmen und sich danach beim RAV anmelden. Aber: In den drei Monaten vor der Anmeldung müssen Sie sich intensiv um eine Stelle bemühen.
- Tipp 3: In den zwei Jahren vor der Anmeldung müssen Sie mindestens 12 Monate gearbeitet und Beiträge an die Arbeitslosenversicherung gezahlt haben. Warten Sie aber besser nicht zu lange mit der Anmeldung. Wenn Sie in den letzten zwei Jahren noch mehr Arbeitsmonate vorweisen können, erhalten Sie eventuell mehr Taggelder.
7. Noch während der Kündigungsfrist die Arbeitsstelle verlassen
«Die Entlassung verletzt mich sehr. Daher nehme ich das Angebot des Chefs an, das Arbeitsverhältnis früher zu beenden. So muss ich nur einen der drei Monate Kündigungsfrist abarbeiten.»
- Falsch: Sie müssen darauf bestehen, die Kündigungsfrist einzuhalten und abzuarbeiten. Sonst verzichten Sie selbstverschuldet auf den Lohn, den Sie während der Frist hätten.
- Strafe: Sie erhalten 1 bis 60 Einstelltage. Wie viele es sind, hängt von der jeweiligen Situation ab.
- Tipp: Allenfalls können Sie den Arbeitgeber überzeugen, Sie während der Kündigungsfrist freizustellen. Einen Anspruch darauf haben Sie aber nicht.
8. Dem RAV die Ferien nicht mitteilen
«Da ich stemple und keinen Job habe, kann ich öfter in die Ferien fahren.»
- Falsch: Stellensuchende haben erst nach 60 Tagen kontrollierter Arbeitslosigkeit Anspruch auf fünf Tage Stempelferien. Damit sind Arbeitstage gemeint. Der Anspruch besteht also frühestens nach rund drei Monaten Arbeitslosigkeit. Wenn Sie mehr Ferien machen möchten, müssen Sie unbezahlten Urlaub beantragen. Während des unbezahlten Urlaubs müssen Sie sich aber weiterhin bewerben. Grundsätzlich müssen Sie die Stempelferien dem RAV mindestens zwei Wochen im Voraus melden.
- Strafe: Wenn das RAV von unbewilligten Ferien erfährt, gibt es zwar grundsätzlich keine Einstelltage wegen des Ferienbezugs. Da Sie aber für die Dauer der Ferien als nicht vermittelbar gelten, erhalten Sie keine Taggelder. Zudem drohen Einstelltage und gar eine Strafanzeige, da Sie dem RAV die Ferien verheimlicht und somit Ihre Meldepflicht verletzt haben.
- Tipp: Teilen Sie dem RAV Ihre Ferienpläne so früh wie möglich mit. So kann der Berater allfällige Kurse entsprechend planen.
9. Keine Lust auf arbeitsmarktliche Massnahmen des RAV
«Das RAV schickt mich in den Bewerbungskurs. Weil ich den aber schon bei meiner letzten Arbeitslosigkeit besucht habe, gehe ich nicht noch mal hin.»
- Falsch: Wenn das RAV Kurse anordnet, verspricht es sich davon einen Nutzen für Ihre Stellensuche. Deshalb müssen Sie den Kurs besuchen. Weil sich die Vorstellungen davon, was eine gute Bewerbung ist, schnell ändern können, kann auch ein zweiter Besuch des Bewerbungskurses sinnvoll sein.
- Strafe: Es hängt von der Dauer des Kurses ab, wie viele Einstelltage drohen, wenn man die Teilnahme verweigert. Bei einem eintägigen Kurs etwa erhalten Sie einen Einstelltag, bei einem fünfwöchigen Kurs 16 bis 18 Einstelltage. Bei einem sehr langen Kurs drohen bis zu 60 Einstelltage.
- Tipp: Wenn Sie aus sachlichen Gründen überzeugt sind, dass der Kurs die Stellensuche nicht erleichtert, sollten Sie dies mit der RAV-Beraterin besprechen. Die Entscheidung darüber, welcher Kurs etwas bringt, treffen aber die Arbeitsmarktexperten des RAV.
So erheben Sie Einsprache gegen Einstelltage
10. Zwischenverdienst dem RAV nicht melden
«Ich kann einige Tage bei einem Bekannten arbeiten. Das sage ich dem RAV aber nicht.»
- Falsch: Sie sind verpflichtet, dem RAV unaufgefordert sofort alles zu melden, was Ihren Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung betrifft. Die Arbeitstage beim Bekannten sind für die Berechnung Ihres Taggelds relevant, daher müssen Sie das RAV informieren.
- Strafe: Bei einer Verletzung der Meldepflicht erhalten Sie 1 bis 60 Einstelltage. Wenn Sie die Meldepflicht wissentlich verletzen, kann das zudem eine Strafanzeige nach sich ziehen.
Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals Anfang August 2017 veröffentlicht und wird laufend durch den Beobachter aktualisiert.
Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) stellt unter arbeit.swiss Bewerbungstipps zur Verfügung.