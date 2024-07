Was beinhaltet eine solche Abklärung?

Wir befragen alle Betroffenen, Zeugen und natürlich auch die Beschuldigten. Die Befragungen finden nicht in Anwesenheit der Gegenseite statt, wie in Strafverfahren, da sich die Befragten sonst kaum öffnen und Auskunft geben würden.



Wenn dann Aussage gegen Aussage steht, keine Beweise und Zeugen vorhanden sind, machen wir eine Aussagenanalyse. Dabei prüfen wir, ob die Vorwürfe nachgewiesen sind, ob keine vernünftigen Zweifel an der erzählten Version bestehen. Danach schreiben wir einen Bericht, der auch Handlungsempfehlungen zuhanden des Auftraggebers enthält. Ob diese dann umgesetzt werden, bleibt natürlich Sache des Unternehmens.



Beschuldigte werden oft freigestellt, bis die Vorwürfe abgeklärt sind. Damit werden Vorwürfe auch schnell zu einer öffentlichen Angelegenheit. Es bilden sich Lager für oder gegen eine Partei. Stört das eine Untersuchung?

Es macht sie bestimmt nicht einfacher. Eine Freistellung schürt Erwartungen: Entweder die beschuldigte Person wird entlassen und die Beschwerdeführer hatten wohl recht, oder die Person kann bleiben und die Vorwürfe waren zu Unrecht erhoben worden.



Dabei gibt es in der Realität viele Abstufungen. Eine Verwarnung zum Beispiel wird der Belegschaft nicht kommuniziert. Eine Freistellung drängt sich als provisorische Sofortmassnahme dann auf, wenn beteiligte Personen geschützt werden müssen.



Kommt es auch vor, dass sich Vorwürfe als haltlos erweisen und aus anderen Motiven erhoben worden sind?

Auch das kommt vor. Und es gibt Solidaritätsaussagen, die eine Beschwerde stützen sollen. Es zeigt sich dann aber, dass diese Personen keine Vorgänge bezeugen können.



Hat das Konsequenzen?

Wenn es um wertlose Solidaritätsaussagen geht, hat das keine Konsequenzen. Wenn aber Vorwürfe wider besseres Wissen erhoben werden, sich also nachweislich als falsch herausstellen, dann müssen auch beschuldigende Personen mit Konsequenzen rechnen. Das würden wir in einem Bericht an das Unternehmen auch so empfehlen.