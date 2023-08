In der ersten Augustwoche starteten tausende Jugendliche in der Schweiz ihre Lehre. Das ist eine grosse Umstellung für die jungen Erwachsenen: Weg von der Schule und den Kolleginnen und Kollegen. Acht Stunden am Tag arbeiten. Prüfungen, die mehr Lernaufwand bedeuten. Unterstützung und Ermutigung durch Lehrmeisterinnen und Lehrmeister ist darum besonders wichtig.