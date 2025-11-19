Es kommt auf die Umstände an. Das Gesetz schreibt vor: Wer aufgrund von Krankheit oder Unfall arbeitsunfähig ist, dem darf nach Ablauf der Probezeit während einer gewissen Zeit nicht ordentlich gekündigt werden. Ordentlich heisst: unter Einhaltung der Kündigungsfrist. Ordentlich kündigen kann der Arbeitgeber nur, wenn Sie nach der Operation wieder arbeitsfähig sind oder die Kündigungssperrfrist abgelaufen ist (siehe Sperrfristen).