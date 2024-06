Personal «mitverkauft»: Was gilt?

Die Migros kündigt an, 20 der 37 Elektronik-Fachmärkte an Media-Markt zu verkaufen. Alle 200 Mitarbeitenden und Lernenden der übernommenen Standorte wechseln zu Media-Markt.



Auch in solchen Fällen «mitverkauften» Personals gelten Rechte: Die Dienstjahre beim alten Arbeitgeber werden beispielsweise beim neuen Arbeitgeber angerechnet.



Das Gesetz schreibt vor, dass der Arbeitgeber vor einem Firmenverkauf seine Angestellten rechtzeitig informieren muss. Rechtzeitig heisst: unmittelbar nach Abschluss des Vertrags, aber noch vor dem Eigentümerwechsel.