Das Ankommen im Durchgangszentrum fiel ihr schwer. Psychisch am Tiefpunkt, isolierte sie sich in ihrem Zimmer und lernte über Youtube Deutsch. Sie kämpfte sich zurück, kam über ein Förderprogramm ans Gymi und begann nebenbei, zwei afghanische Mädchen per Handy zu unterrichten. Bald wurden es immer mehr – die Online-Schule «Wild Flower» war geboren.