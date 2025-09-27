Der Prix Courage des Beobachters geht in eine neue Runde. Dazu gibt es für Sie eine Serie von Artikeln mit allen Nominierten – und allem rund um den Preis.

Im Zentrum stehen inspirierende Menschen, die sich durch mutige Taten und unerschrockenes Handeln ausgezeichnet haben. Die Preisverleihung findet am 13. November 2025 statt.

Sie als Leserin oder Leser des Beobachters werden im Vorfeld dazu eingeladen, Ihre Stimme für die überzeugendste Kandidatur abzugeben. Das Publikum und die Jury entscheiden schliesslich über die Gewinnerin oder den Gewinner. Und Sie können auch selbst weitere Menschen mit Zivilcourage vorschlagen!

Hier finden Sie alle Informationen zum Prix Courage.