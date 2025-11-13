Mahbube Ibrahimi weiss, was sie kann und was sie sich zutrauen kann und will; und das ist viel, enorm viel. Sie weiss aber auch, wo sie Unterstützung braucht, und holt sich diese. Ihre Aussagen zum Umgang mit Tiefs, mit sozialen Ängsten – wir alle erleben solche, einzelne sehr ausgeprägt, andere weniger stark – machen all jenen Mut, die sich im Leben schwer zurechtfinden, und das sind nicht zuletzt auch zahlreiche junge Menschen: «Wenn du dich in einem megagrossen Tief befindest, versuche, andern zu helfen. Wenn du siehst, es gibt Hoffnung für andere, hast auch du wieder Hoffnung. Wenn jeder etwas für andere macht, gibt es eine grosse Bewegung.» (Mahbube Ibrahimi) – Eine Inspiration für alle, insbesondere auch für jüngere Menschen in einer schwierigen Lebensphase.