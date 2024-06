Unis interpretieren Sanktionen unterschiedlich

Ausnahmen gibt es: Danyil, einer aus der Gruppe, hat in der Zwischenzeit einen Studienplatz an einer anderen Schweizer Universität, der EPFL in Lausanne. Deren Sprecher Emmanuel Barraud sagt auf Anfrage: «Wir bestätigen, dass wir einige russische Kandidaten nach einer strengen Auswahl aufgrund ihrer Fähigkeiten an der EPFL aufgenommen haben.»



Offenbar ist die Auslegung der Sanktionen unterschiedlich, denn auch Barraud sagt: «Unsere Hochschule stützt sich auf die vom Bundesrat erstellte Sanktionsliste.»