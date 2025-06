Ferien sind Ferien. Das ist der Grundsatz. Wer etwa nach Rimini, Stockholm oder Grindelwald reist, muss grundsätzlich keine Geschäftsmails und -anrufe beantworten. Denn Ferien sind «Tage, die der Erholung dienen». So sagt es das Bundesgericht.



Die Realität sieht häufig anders aus. Dank Smartphone poppen Mails und Anrufe am Strand, auf der Fähre oder beim Gipfelkreuz auf. Also eigentlich immer und überall. Und nur selten handelt es sich um geschäftliche Notfälle, in denen Arbeitnehmende ihre Ferien ausnahmsweise unterbrechen müssen.